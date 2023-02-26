Трегубов Михаил Григорьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: Трегубов Григорий Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трегубова Анна Антонова
Рождение ребёнка
14.01.1894
Дочь: (Трегубова) Ефросиния Михайлова
Мать ребёнка: Трегубова Пелагия Павлова
Рождение ребёнка
07.05.1900
Дочь: (Трегубова) Александра Михайлова
Мать ребёнка: Трегубова Анна Антонова
Смерть
Неизвестно