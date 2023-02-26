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Трегубов Михаил Григорьев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: Трегубов Григорий Васильев

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Пелагия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Анна Антонова

Рождение ребёнка
14.01.1894

Дочь: (Трегубова) Ефросиния Михайлова

Мать ребёнка: Трегубова Пелагия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1900

Дочь: (Трегубова) Александра Михайлова

Мать ребёнка: Трегубова Анна Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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