Поленов Николай Степанович До 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поленов Николай Степанович

Место рождения

Бабино, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Поленов Степан Васильевич

Мать: Поленова (Смирнова) Алимпиада Антоньевна

Бабино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поленов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бабино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поленова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бабино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поленова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бабино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поленов Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бабино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поленова Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бабино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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