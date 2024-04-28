Поленов Николай Степанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поленов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поленова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поленова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поленов Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поленова Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно