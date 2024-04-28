Поленов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Поленова (Смирнова) Алимпиада Антоньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Поленова (Смирнова) Алимпиада Антоньевна
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Поленов Николай Степанович
Мать ребёнка: Поленова (Смирнова) Алимпиада Антоньевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Поленов Василий Степанович
Мать ребёнка: Поленова (Смирнова) Алимпиада Антоньевна