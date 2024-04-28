Поленов Степан Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Поленов Степан Васильевич

Место рождения

Бабино, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поленова (Смирнова) Алимпиада Антоньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поленов Павел Степанович

Мать ребёнка: Поленова (Смирнова) Алимпиада Антоньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поленов Федор Степанович

Мать ребёнка: Поленова (Смирнова) Алимпиада Антоньевна

Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Поленов Николай Степанович

Мать ребёнка: Поленова (Смирнова) Алимпиада Антоньевна

Бабино, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Поленов Василий Степанович

Мать ребёнка: Поленова (Смирнова) Алимпиада Антоньевна

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