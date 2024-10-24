Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Ефим Павлович
Мать: Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Борис Федорович
Мать ребёнка: (Васильева) Варвара Парфеньевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: (Васильева) Варвара Парфеньевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: (Васильева) Варвара Парфеньевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федора Федоровна
Мать ребёнка: (Васильева) Варвара Парфеньевна
Смерть
Неизвестно