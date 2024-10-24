Федор Ефимович 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Ефимович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Ефим Павлович

Мать: Ксения Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Васильева) Варвара Парфеньевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Борис Федорович

Мать ребёнка: (Васильева) Варвара Парфеньевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: (Васильева) Варвара Парфеньевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: (Васильева) Варвара Парфеньевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федора Федоровна

Мать ребёнка: (Васильева) Варвара Парфеньевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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