Макарова (Щетинина) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Щетинина) Вера Григорьевна

Место рождения

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
18.02.1918 ст.

Муж: Макаров Николай Георгиевич Егорович

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Буринского поселка Актагучинской станицы Николай Георгиевич Макаров, 28 лет, правосла... Показать все
Смерть
Неизвестно
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