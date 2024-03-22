Макарова (Щетинина) Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Бракосочетание
18.02.1918 ст.
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Буринского поселка Актагучинской станицы Николай Георгиевич Макаров, 28 лет, правосла... Показать все
Смерть
Неизвестно