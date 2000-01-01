Чурсинова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурсинова Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсинов Александр Павлович

Отец ребёнка: Чурсинов Павел Атрёмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсинов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Чурсинов Павел Атрёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурсинов Павел Атрёмович

Смерть
Неизвестно
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