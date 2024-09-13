Штонда (---) Матрона Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Штонда Угар Иванович
Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Штонда Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Штонда Филипп Иванов
Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Штонда Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Штонда Елена Ивановна
Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно