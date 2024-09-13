Штонда (---) Матрона Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штонда (---) Матрона Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штонда Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Штонда Угар Иванович

Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Штонда Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Штонда Филипп Иванов

Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Штонда Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Штонда Степан Иванович

Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Штонда Елена Ивановна

Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Штонда Василий Иванович

Отец ребёнка: Штонда Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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