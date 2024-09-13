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Штонда Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1793 ст.

Отец: Штонда Михайло Ефимович

Мать: Штонда (Николенко) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штонда (---) Матрона Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Штонда Угар Иванович

Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Штонда Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Штонда Филипп Иванов

Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Штонда Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Штонда Степан Иванович

Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Штонда Елена Ивановна

Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Штонда Василий Иванович

Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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