Штонда Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1793 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Штонда Угар Иванович
Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Штонда Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Штонда Филипп Иванов
Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Штонда Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Штонда Елена Ивановна
Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Мать ребёнка: Штонда (---) Матрона Лукьяновна
Смерть
Неизвестно