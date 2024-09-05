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Коворотный Григорий Иванович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Коворотный Иван

Мать: Коворотная Вера Петровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коворотная Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Коворотный Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Коворотный Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Коворотный Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Коворотная Евфимия Григорьевна

Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Коворотный Сидор Григорьевич

Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Коворотная Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797

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