Коворотный Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Коворотный Иван
Мать: Коворотная Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Коворотный Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Коворотный Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Коворотный Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Коворотная Евфимия Григорьевна
Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Коворотный Сидор Григорьевич
Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Коворотная Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Коворотная Евдокия Герасимовна
Смерть
После 1797