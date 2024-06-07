Коновалов Егор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Коновалов Ефим Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Коновалов Михаил Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Коновалов Данило Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно