Коновалов Егор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Егор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Коновалов Ефим Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Коновалов Михаил Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Коновалов Данило Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Коновалов Макар Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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