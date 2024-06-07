Коновалов Макар Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Коновалов Егор Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Коновалова Ирина Макаровна
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Коновалов Антон Макарович
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Коновалова Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коновалов Дмитрий Макарович
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Коновалова Ульяна Макаровна
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Коновалова Агафья Макаровна
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна
Смерть
Неизвестно