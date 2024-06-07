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Коновалов Макар Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Коновалов Егор Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Коновалова Ирина Макаровна

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Коновалов Антон Макарович

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Коновалова Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Коновалов Дмитрий Макарович

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Коновалова Ульяна Макаровна

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Коновалова Агафья Макаровна

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Сидоровна

Смерть
Неизвестно

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