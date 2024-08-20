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Oginski Jozef Tadeusz

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Место рождения

Trakai, Lithuania

Дата рождения

1693

Дата смерти

03.12.1736

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Ogiński Kazimierz Dominik

Мать: Ogińska (Wojna) Eleonora

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723

Дочь: (Ogińska) Teodora

Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Broel-Plater (Oginska) Augustyna

Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Пржездзецкая (Przeździecka) (Огинская (Ogiński)) Катаржина (Katarzyna)

Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Oginski (Огинский) Michal Kazimierz

Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna

Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Brzostowska (Oginska) Genowefa

Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Brzostowska (Oginska) Kazimiera

Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Wielhorska (Oginska) Elzbieta

Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna

Рождение ребёнка
1732

Дочь: (Ogińska) Honorata

Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna

Смерть
03.12.1736

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