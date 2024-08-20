Oginski Jozef Tadeusz
Место рожденияTrakai, Lithuania
Дата рождения1693
Дата смерти03.12.1736
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Дочь: (Ogińska) Teodora
Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Broel-Plater (Oginska) Augustyna
Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Пржездзецкая (Przeździecka) (Огинская (Ogiński)) Катаржина (Katarzyna)
Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Oginski (Огинский) Michal Kazimierz
Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Brzostowska (Oginska) Genowefa
Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Brzostowska (Oginska) Kazimiera
Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Wielhorska (Oginska) Elzbieta
Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna
Рождение ребёнка
1732
Дочь: (Ogińska) Honorata
Мать ребёнка: Oginska (Wisniowiecka) Anna
Смерть
03.12.1736