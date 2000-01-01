Колесов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесов Сергей Иванович

Колесов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Владимир

Мать ребёнка: Колесова Ксения Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Ксения Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
начальник шахты на Руднике в г.Сызрань
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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