Кресов Спиридон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ширкина Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кресов Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кресов Семен Спиридонович
Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Феодора Спиридоновна
Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кресова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно