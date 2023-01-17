Кресов Спиридон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кресов Спиридон Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ширкина Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кресов Егор Спиридонович

Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Кресов Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кресов Петр Спиридонович

Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Кресов Семен Спиридонович

Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Феодора Спиридоновна

Мать ребёнка: Кресова Евдокия Ивановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кресова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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