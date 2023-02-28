Кресова (Головиных) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кресова (Головиных) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Головиных Иван

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ширкина Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кресов Егор Спиридонович

Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Кресов Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кресов Петр Спиридонович

Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Кресов Семен Спиридонович

Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Феодора Спиридоновна

Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресов Спиридон Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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