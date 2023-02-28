Кресова (Головиных) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Головиных Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ширкина Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кресов Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кресов Семен Спиридонович
Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Феодора Спиридоновна
Отец ребёнка: Кресов Спиридон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно