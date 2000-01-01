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(Канаева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1923

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1923

Отец: Канаев Иван Гаврилович

Мать: Мария Ивановна

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