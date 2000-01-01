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(Канаева) Валентина Ивановна
(Канаева) Валентина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1923
Пол
Женский
Отец
Канаев Иван Гаврилович
1881 г.р.
Мать
Мария Ивановна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1923
Отец:
Канаев Иван Гаврилович
Мать:
Мария Ивановна
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