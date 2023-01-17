Махоркин Евстафий Феодосиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смерти03.02.1913 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1843 ст.
Отец: Махоркин Феодосий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Селева Анастасия Евстафьева
Мать ребёнка: Махоркина Секлетиния Харитонова
Рождение ребёнка
08.06.1872 ст.
Дочь: Махоркина Акилина Евстафьева
Мать ребёнка: Махоркина Секлетиния Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1913 ст.