Махоркин Евстафий Феодосиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахоркин Евстафий Феодосиев

Махоркин Евстафий Феодосиев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

03.02.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: Махоркин Феодосий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Селева Анастасия Евстафьева

Мать ребёнка: Махоркина Секлетиния Харитонова

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.06.1872 ст.

Дочь: Махоркина Акилина Евстафьева

Мать ребёнка: Махоркина Секлетиния Харитонова

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махоркина Секлетиния Харитонова

Смерть
03.02.1913 ст.
Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close