Махоркина Секлетиния Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махоркина Секлетиния Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Селева Анастасия Евстафьева

Отец ребёнка: Махоркин Евстафий Феодосиев

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.06.1872 ст.

Дочь: Махоркина Акилина Евстафьева

Отец ребёнка: Махоркин Евстафий Феодосиев

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махоркин Евстафий Феодосиев

Смерть
Неизвестно
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