Соколова Нелля Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Нелля Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1937

Отец: не указан

Мать: Заварина Анна Капитоновна

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