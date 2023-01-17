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Заварина Анна Капитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1912

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912

Отец: Заварин Капитон

Мать: Заварина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
24.08.1937

Дочь: Соколова Нелля Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1939

Дочь: Маровец Эмма Михайловна

Отец ребёнка: Маровец Михаил Сергеевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Маровец Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Маровец Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маровец Михаил Сергеевич

Смерть
1994
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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