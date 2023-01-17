Заварина Анна Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1912
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1912
Отец: Заварин Капитон
Рождение ребёнка
24.08.1937
Дочь: Соколова Нелля Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1939
Дочь: Маровец Эмма Михайловна
Отец ребёнка: Маровец Михаил Сергеевич
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1941
Сын: Маровец Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Маровец Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994
Вологда, город Вологда, Вологодская область