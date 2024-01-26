Пикин Олег Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.2004
Дочь: (Пикина) Александра Олеговна
Мать ребёнка: Пикина (Макеева) Елена Александровна
Рождение ребёнка
05.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пикина (Макеева) Елена Александровна