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Пикин Олег Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1974

Отец: Пикин Виктор Ильич

Мать: Пикина (Фёдорова) Антонина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикина (Макеева) Елена Александровна

Рождение ребёнка
03.07.2004

Дочь: (Пикина) Александра Олеговна

Мать ребёнка: Пикина (Макеева) Елена Александровна

Рождение ребёнка
05.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пикина (Макеева) Елена Александровна

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