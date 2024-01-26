Пикина (Макеева) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикина (Макеева) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1978

Отец: Макеев Александр ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Олег Викторович

Рождение ребёнка
03.07.2004

Дочь: (Пикина) Александра Олеговна

Отец ребёнка: Пикин Олег Викторович

Рождение ребёнка
05.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пикин Олег Викторович

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