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Илья Филатов

Место рождения

Рогово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

С 1745 по 1762

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Филат Андреев

Мать: Акулина Васильева

Рогово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Ирина Ильина

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рогово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Онисья Ильина

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рогово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
С 1745 по 1762
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рогово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Матвей Ильин

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рогово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марина Ильина

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рогово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Павел Ильин

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рогово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

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