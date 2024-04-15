Илья Филатов
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиС 1745 по 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Филат Андреев
Мать: Акулина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ирина Ильина
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Онисья Ильина
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Смерть
С 1745 по 1762
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Матвей Ильин
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марина Ильина
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Павел Ильин
Мать ребёнка: Прасковья Иванова