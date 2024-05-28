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Лагутов Филипп Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1910

Дата смерти

12.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагутов Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Лагутова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
18.05.1931

Дочь: Лагутова Елена Филипповна

Мать ребёнка: Лагутова Пелагея Григорьевна

Смерть
12.03.1942

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