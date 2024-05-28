Лагутова Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагутов Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Лагутов Филипп Никитович
Рождение ребёнка
18.05.1931
Дочь: Лагутова Елена Филипповна
Отец ребёнка: Лагутов Филипп Никитович
Смерть
Неизвестно