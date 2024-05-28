Лагутова Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутова Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагутов Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Лагутов Филипп Никитович

Рождение ребёнка
18.05.1931

Дочь: Лагутова Елена Филипповна

Отец ребёнка: Лагутов Филипп Никитович

Смерть
Неизвестно

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