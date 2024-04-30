Кабанов Петр Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Петр Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Александр Петрович

Мать ребёнка: Кабанова (Лелекова) Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кабанова) Зоя Петровна

Мать ребёнка: Кабанова (Лелекова) Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Димьян Петрович

Мать ребёнка: Кабанова (Лелекова) Екатерина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова (Лелекова) Екатерина Ильинична

Смерть
Неизвестно

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