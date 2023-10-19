Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Владимирович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Леонтий Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Владимирович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василий Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Владимирович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Владимирович
Рождение ребёнка
1781
Сын: АНТОН Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Владимирович
Рождение ребёнка
02.01.1792
Сын: Николай Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Владимирович
Смерть
Неизвестно