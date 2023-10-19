Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Владимирович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Леонтий Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Владимирович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Василий Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Владимирович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Владимирович

Рождение ребёнка
1781

Сын: АНТОН Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Владимирович

Рождение ребёнка
02.01.1792

Сын: Николай Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Владимирович

Смерть
Неизвестно
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