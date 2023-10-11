АНТОН Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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АНТОН Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Тихон Владимирович

Мать: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Антонова Акулина Антоновна

Мать ребёнка: Домна Савельевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Антонов Пётр Антонович

Мать ребёнка: Домна Савельевна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Антонова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Домна Савельевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Антонова Арина Антоновна

Мать ребёнка: Домна Савельевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Антонов Михайла Антонович

Мать ребёнка: Домна Савельевна

Смерть
1839
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