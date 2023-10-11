АНТОН Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Тихон Владимирович
Мать: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Антонова Акулина Антоновна
Мать ребёнка: Домна Савельевна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Домна Савельевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Антонова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Домна Савельевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Антонова Арина Антоновна
Мать ребёнка: Домна Савельевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Антонов Михайла Антонович
Мать ребёнка: Домна Савельевна
Смерть
1839