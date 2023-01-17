Шелепин Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелепин Степан Павлович

Шелепин Степан Павлович

avatar

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Шелепин Павел Назарович

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1741

Сын: Шелепин Михайла Степанович

Мать ребёнка: Шелепина Федосья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шелепин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Шелепина Федосья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Сын: Шелепин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Шелепина Федосья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Шелепина Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Шелепина Федосья Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепина Федосья Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close