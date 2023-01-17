Шелепин Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Шелепин Павел Назарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Шелепин Михайла Степанович
Мать ребёнка: Шелепина Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шелепин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Шелепина Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Шелепин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Шелепина Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Шелепина Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Шелепина Федосья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно