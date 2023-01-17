Шелепина Федосья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Шелепин Михайла Степанович
Отец ребёнка: Шелепин Степан Павлович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шелепин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Шелепин Степан Павлович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Шелепин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Шелепин Степан Павлович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Шелепина Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Шелепин Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно