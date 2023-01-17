Шелепина Федосья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелепина Федосья Федоровна

Шелепина Федосья Федоровна

avatar

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1741

Сын: Шелепин Михайла Степанович

Отец ребёнка: Шелепин Степан Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шелепин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Шелепин Степан Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Сын: Шелепин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Шелепин Степан Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Шелепина Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Шелепин Степан Павлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Степан Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close