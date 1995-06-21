Магомедов Абдузагир (Закарья) Пайзулаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1995
Сын: Магомедов Магомед Абдузагирович
Мать ребёнка: Алиева Калимат Нурулаевна
Рождение ребёнка
10.05.2001
Дочь: Магомедова Патимат Абдузагировна
Мать ребёнка: Алиева Калимат Нурулаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Джамал Абдузагирович
Мать ребёнка: Алиева Калимат Нурулаевна
Бракосочетание
Неизвестно