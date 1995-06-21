Магомедов Абдузагир (Закарья) Пайзулаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Абдузагир (Закарья) Пайзулаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1995

Сын: Магомедов Магомед Абдузагирович

Мать ребёнка: Алиева Калимат Нурулаевна

Рождение ребёнка
10.05.2001

Дочь: Магомедова Патимат Абдузагировна

Мать ребёнка: Алиева Калимат Нурулаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Джамал Абдузагирович

Мать ребёнка: Алиева Калимат Нурулаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Калимат Нурулаевна

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