Алиева Калимат Нурулаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Калимат Нурулаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1973

Отец: Алиев Нурула Нурудинович

Мать: Алиева Ашура Алиевна

Рождение ребёнка
21.06.1995

Сын: Магомедов Магомед Абдузагирович

Отец ребёнка: Магомедов Абдузагир (Закарья) Пайзулаевич

Рождение ребёнка
10.05.2001

Дочь: Магомедова Патимат Абдузагировна

Отец ребёнка: Магомедов Абдузагир (Закарья) Пайзулаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Джамал Абдузагирович

Отец ребёнка: Магомедов Абдузагир (Закарья) Пайзулаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Абдузагир (Закарья) Пайзулаевич

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