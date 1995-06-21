Алиева Калимат Нурулаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1973
Отец: Алиев Нурула Нурудинович
Мать: Алиева Ашура Алиевна
Рождение ребёнка
21.06.1995
Сын: Магомедов Магомед Абдузагирович
Отец ребёнка: Магомедов Абдузагир (Закарья) Пайзулаевич
Рождение ребёнка
10.05.2001
Дочь: Магомедова Патимат Абдузагировна
Отец ребёнка: Магомедов Абдузагир (Закарья) Пайзулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Джамал Абдузагирович
Отец ребёнка: Магомедов Абдузагир (Закарья) Пайзулаевич
Бракосочетание
Неизвестно