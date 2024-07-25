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Быбин Федор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1867 ст.

Жена: Быбина (Сучкова) Татьяна Петровна

Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248819062&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1258 Изображение №: 53
Смерть
Неизвестно

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