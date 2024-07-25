Быбин Федор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1867 ст.
Половино-Черемхово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248819062&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.1258 Изображение №: 53
Смерть
Неизвестно