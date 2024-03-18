Ладыженская (Воейкова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти23.03.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1851
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
01.04.1852
Сын: Ладыженский Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
10.08.1853
Дочь: Горяинова (Ладыженская) Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
22.02.1855
Дочь: Ладыженская Анна Ильинична
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
02.10.1859
Сын: Ладыженский Николай Ильич
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович
Смерть
23.03.1906