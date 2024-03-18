Ладыженская (Воейкова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыженская (Воейкова) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

23.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыженский Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
25.04.1851

Сын: Ладыженский Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
01.04.1852

Сын: Ладыженский Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
10.08.1853

Дочь: Горяинова (Ладыженская) Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
22.02.1855

Дочь: Ладыженская Анна Ильинична

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
02.10.1859

Сын: Ладыженский Николай Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Фёдорович

Смерть
23.03.1906

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