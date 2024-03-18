Горяинова (Ладыженская) Варвара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1853
Бракосочетание
04.04.1871
Рождение ребёнка
26.03.1872
Сын: Горяинов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
?.02.1874
Дочь: Горяинова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
20.12.1876
Дочь: Горяинова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.11.1878
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.07.1883
Дочь: Горяинова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Дерновка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.06.1889
Сын: Горяинов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
20.12.1892
Дочь: Горяинова Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Горяинов Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно