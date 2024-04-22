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Терновая Евдокия Гавриловна

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Терновой (терновый) Иван Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Терновой (терновый) Тернов Фома Иванович

Отец ребёнка: Терновой (терновый) Иван Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Терновой (терновый) Иван Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Терновой (терновый) Иван Степанович

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терновой (терновый) Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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