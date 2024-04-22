Терновая Евдокия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Терновой (терновый) Иван Степанович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Терновой (терновый) Тернов Фома Иванович
Отец ребёнка: Терновой (терновый) Иван Степанович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Терновой (терновый) Иван Степанович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Терновой (терновый) Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно