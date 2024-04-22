Терновой (Терновый) Тернов Фома Иванович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Марфа Фоминична
Мать ребёнка: Терновая Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ефросинья Фомична
Мать ребёнка: Терновая Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Терновой (терновый) Тернов Кузьма Фомич
Мать ребёнка: Терновая Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мария Фомична
Мать ребёнка: Терновая Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Терновой Иван Фомич
Мать ребёнка: Терновая Степанида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно