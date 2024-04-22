Терновой (Терновый) Тернов Фома Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерновой (Терновый) Тернов Фома Иванович

Терновой (Терновый) Тернов Фома Иванович

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Терновой (терновый) Иван Степанович

Мать: Терновая Евдокия Гавриловна

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Марфа Фоминична

Мать ребёнка: Терновая Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ефросинья Фомична

Мать ребёнка: Терновая Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Терновой (терновый) Тернов Кузьма Фомич

Мать ребёнка: Терновая Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мария Фомична

Мать ребёнка: Терновая Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Терновой Иван Фомич

Мать ребёнка: Терновая Степанида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терновая Степанида Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close