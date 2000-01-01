Вторушина Клавдия Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1912
Дата смерти07.07.1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Ольга Кузьмовна
Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вторушин Анатолий Кузьмич
Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Кузьмовна
Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Можельская Екатерина Кузьмовна
Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1991