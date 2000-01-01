Вторушина Клавдия Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторушина Клавдия Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1912

Дата смерти

07.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Ольга Кузьмовна

Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вторушин Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Кузьмовна

Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Можельская Екатерина Кузьмовна

Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вторушин Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вторушин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вторушин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Вторушин Кузьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вторушин Кузьма Иванович

Смерть
07.07.1991
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