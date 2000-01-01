Вторушин Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вторушин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно