Вторушин Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторушин Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вторушин Кузьма Иванович

Мать: Вторушина Клавдия Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вторушин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вторушин Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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