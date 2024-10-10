Софья Петрова
Место рождения
Дата рождения09.09.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1821 ст.
Отец: Петр Иванов
Мать: Марина Афанасьева
Рождение ребёнка
08.04.1827
Сын: Семен Ипатьев
Отец ребёнка: Климентий Ипатьев
Бракосочетание
16.02.1842 ст.
Муж: Климентий Ипатьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1842 ст.
Дочь: Екатерина Климентьева
Отец ребёнка: Климентий Ипатьев
Рождение ребёнка
17.08.1844 ст.
Дочь: Василиса Климентьева
Отец ребёнка: Климентий Ипатьев
Законная, рождена от родного отца, солдата, бывшего на побывке
Смерть
Неизвестно