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Софья Петрова

Место рождения

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.09.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1821 ст.

Отец: Петр Иванов

Мать: Марина Афанасьева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.04.1827

Сын: Семен Ипатьев

Отец ребёнка: Климентий Ипатьев

Бракосочетание
16.02.1842 ст.

Муж: Климентий Ипатьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1842 ст.

Дочь: Екатерина Климентьева

Отец ребёнка: Климентий Ипатьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1844 ст.

Дочь: Василиса Климентьева

Отец ребёнка: Климентий Ипатьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Законная, рождена от родного отца, солдата, бывшего на побывке
Смерть
Неизвестно

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