Климентий Ипатьев
Место рождения
Дата рождения16.01.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1822 ст.
Отец: Ипатий Артемьев
Мать: Варвара Ермолаева
Рождение ребёнка
08.04.1827
Сын: Семен Ипатьев
Мать ребёнка: Софья Петрова
Военная служба
1842 ст.
Отдан в рекруты, в 1842 году
Бракосочетание
16.02.1842 ст.
Жена: Софья Петрова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1842 ст.
Дочь: Екатерина Климентьева
Мать ребёнка: Софья Петрова
Рождение ребёнка
17.08.1844 ст.
Дочь: Василиса Климентьева
Мать ребёнка: Софья Петрова
Законная, рождена от родного отца, солдата, бывшего на побывке
Смерть
Неизвестно