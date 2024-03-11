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Климентий Ипатьев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.01.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1822 ст.

Отец: Ипатий Артемьев

Мать: Варвара Ермолаева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.04.1827

Сын: Семен Ипатьев

Мать ребёнка: Софья Петрова

Военная служба
1842 ст.
Отдан в рекруты, в 1842 году
Бракосочетание
16.02.1842 ст.

Жена: Софья Петрова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1842 ст.

Дочь: Екатерина Климентьева

Мать ребёнка: Софья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1844 ст.

Дочь: Василиса Климентьева

Мать ребёнка: Софья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Законная, рождена от родного отца, солдата, бывшего на побывке
Смерть
Неизвестно

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