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Некрасов Василий Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Некрасов Василий

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1784

Сын: Некрасов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Некрасов Антон Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1789

Сын: Некрасов Стефан Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Некрасова Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Некрасов Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.02.1796

Сын: Некрасов Василий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1798

Сын: Некрасов Иван Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Стефанида Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1810
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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