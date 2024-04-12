Некрасов Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Некрасов Василий
Рождение ребёнка
16.01.1784
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова
Рождение ребёнка
28.03.1789
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Некрасова Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Некрасов Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова
Рождение ребёнка
27.02.1796
Сын: Некрасов Василий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова
Рождение ребёнка
18.04.1798
Мать ребёнка: Некрасова Стефанида Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1810