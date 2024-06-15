Некрасов Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
22.01.1819
Рождение ребёнка
27.02.1825
Мать ребёнка: (Некрасова) Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Некрасов Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: (Некрасова) Анисья Егоровна
Рождение ребёнка
15.04.1829
Дочь: Некрасова Александра Тимофеева
Мать ребёнка: (Некрасова) Анисья Егоровна
Смерть
Неизвестно