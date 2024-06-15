Некрасов Тимофей Васильев 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Тимофей Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Некрасов Василий Васильев

Мать: Некрасова (Некрасова) Стефанида Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1819

Жена: (Некрасова) Анисья Егоровна

Рождение ребёнка
27.02.1825

Сын: Некрасов Сергей Тимофеев

Мать ребёнка: (Некрасова) Анисья Егоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Некрасов Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: (Некрасова) Анисья Егоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1829

Дочь: Некрасова Александра Тимофеева

Мать ребёнка: (Некрасова) Анисья Егоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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