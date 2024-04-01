Гордеева Елизавета Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.1871
Отец ребёнка: Гордеев Антон Васильев
Рождение ребёнка
16.12.1874
Отец ребёнка: Гордеев Антон Васильев
Рождение ребёнка
31.12.1876
Отец ребёнка: Гордеев Антон Васильев
Рождение ребёнка
10.02.1878
Отец ребёнка: Гордеев Антон Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Акилина Антониева
Отец ребёнка: Гордеев Антон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно