Гордеев Антон Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1871
Мать ребёнка: Гордеева Елизавета Николаева
Рождение ребёнка
16.12.1874
Мать ребёнка: Гордеева Елизавета Николаева
Рождение ребёнка
31.12.1876
Мать ребёнка: Гордеева Елизавета Николаева
Рождение ребёнка
10.02.1878
Мать ребёнка: Гордеева Елизавета Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Акилина Антониева
Мать ребёнка: Гордеева Елизавета Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно