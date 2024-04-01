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Гордеев Антон Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордеев Василий Казак Выс. Рявкинского Гордеев

Мать: Гордеева Елена Лаврентьева

Рождение ребёнка
14.06.1871

Сын: Гордеев Елисей Антонов

Мать ребёнка: Гордеева Елизавета Николаева

Рождение ребёнка
16.12.1874

Сын: Гордеев Даниил Антонов

Мать ребёнка: Гордеева Елизавета Николаева

Рождение ребёнка
31.12.1876

Сын: Гордеев Василий Антониев

Мать ребёнка: Гордеева Елизавета Николаева

Рождение ребёнка
10.02.1878

Сын: Гордеев Власий Антониев

Мать ребёнка: Гордеева Елизавета Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Акилина Антониева

Мать ребёнка: Гордеева Елизавета Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Елизавета Николаева

Смерть
Неизвестно
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