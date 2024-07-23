Чуваш Ларион (Илларион) Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуваш Ларион (Илларион) Федотов

Место рождения

с. Большая Таяба

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Чуваш Федот Сергеевич

Мать: не указана

с. Большая Таяба
Бракосочетание
1863

Жена: скрыто настройками приватности

с. Большая Таяба
Скрыто настройками приватности
Поручитель
1873
с. Большая Таяба
Поручитель
Смерть
Неизвестно

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