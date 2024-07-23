Чуваш Ларион (Илларион) Федотов
Место рожденияс. Большая Таяба
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Чуваш Федот Сергеевич
Мать: не указана
с. Большая Таяба
Бракосочетание
1863
Жена: скрыто настройками приватности
с. Большая Таяба
Скрыто настройками приватности
Поручитель
1873
с. Большая Таяба
Поручитель
Смерть
Неизвестно