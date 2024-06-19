Винокурова Дарья Ивановна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Винокурова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Григорий Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-51л Губина или Садовникова
Рождение ребёнка
1801

Сын: Винокуров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Винокуров Григорий Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-50об
Рождение ребёнка
1816

Сын: Винокуров Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Винокуров Григорий Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 2об
Рождение ребёнка
1819

Сын: Винокуров Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Винокуров Григорий Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 2об
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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