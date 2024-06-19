Винокурова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-51л Губина или Садовникова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Винокуров Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Винокуров Григорий Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-50об
Рождение ребёнка
1816
Сын: Винокуров Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Винокуров Григорий Алексеевич
Рев. 1834,ГАСО, 2об
Рождение ребёнка
1819
Сын: Винокуров Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Винокуров Григорий Алексеевич
Рев. 1834,ГАСО, 2об
Смерть
До 1858