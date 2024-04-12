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Журавлев Кондратий Яковлевич

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1893 ст.

Отец: Журавлев Яков Трофимович

Мать: Журавлева Матрона Емельяновна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.09.1893 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: того же села Савватий Алексеев Бяков
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.

Дочь: Журавлева Клавдия Кондратьевна

Мать ребёнка: Журавлева Матрона Никифоровна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручитель
03.04.1915 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Святогорской волости, деревни Архангельской, крестьянин из русских Иоанн Ермилов Малышев Невеста: Святогорской волости, починка Юнги, крестьянская девица из русских Екатерина Павлова Шулятева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Матрона Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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