Журавлев Кондратий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1893 ст.
Крещение
14.09.1893 ст.
Восприемник: того же села Савватий Алексеев Бяков
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.
Дочь: Журавлева Клавдия Кондратьевна
Мать ребёнка: Журавлева Матрона Никифоровна
Поручитель
03.04.1915 ст.
Жених: Святогорской волости, деревни Архангельской, крестьянин из русских Иоанн Ермилов Малышев Невеста: Святогорской волости, починка Юнги, крестьянская девица из русских Екатерина Павлова Шулятева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно