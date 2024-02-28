Журавлева Матрона Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Матрона Емельяновна

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1893 ст.

Сын: Журавлев Кондратий Яковлевич

Отец ребёнка: Журавлев Яков Трофимович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Журавлева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Журавлев Яков Трофимович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Яков Трофимович

Смерть
Неизвестно
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