Журавлева Матрона Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1893 ст.
Сын: Журавлев Кондратий Яковлевич
Отец ребёнка: Журавлев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Журавлева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Журавлев Яков Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно