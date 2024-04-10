Ананьев Давид Романович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Ананьев Роман Андреев
Мать: Ананьева Дарья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1809 ст.
Жена: Ананьева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Ананьева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ананьев Емельян Давыдович
Мать ребёнка: Ананьева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Ананьева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Ананьева Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ананьев Гавриил Давыдович
Мать ребёнка: Ананьева Евдокия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно