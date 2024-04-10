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Ананьев Давид Романович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ананьев Роман Андреев

Мать: Ананьева Дарья Макаровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
10.11.1809 ст.

Жена: Ананьева Васса Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ананьев Иван Давыдович

Мать ребёнка: Ананьева Васса Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ананьев Емельян Давыдович

Мать ребёнка: Ананьева Васса Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ананьев Андрей Давыдович

Мать ребёнка: Ананьева Евдокия Афанасьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ананьев Тихон Давыдович

Мать ребёнка: Ананьева Евдокия Афанасьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ананьев Гавриил Давыдович

Мать ребёнка: Ананьева Евдокия Афанасьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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